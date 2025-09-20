Découverte du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des JEP, le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris ouvre exceptionnellement ses coulisses du 19 au 21 septembre. Venez découvrir les secrets d’un site emblématique des Jeux de Paris 2024 !

Au programme :

Accès libre les 20 & 21 septembre

– Œuvre de Bernar Venet « Convergence : 54.5° Arc x 14 »

– Exposition sur l’histoire des Jeux de Paris 2024 « Empreintes 1924/2024 »

– Exposition photos sur la construction du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 316 avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Quartier de la Chapelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Métropole du Grand Paris