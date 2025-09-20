Découverte du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

Découverte du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Découverte du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Samedi 20 septembre, 14h00 Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des JEP, le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris ouvre exceptionnellement ses coulisses. Venez découvrir les secrets d’un site emblématique des Jeux de Paris 2024 !

Au programme :

Samedi 20 septembre – Architecture & Culture

Après-midi (14h–17h) – Architecture

Visites “expertes” menées par un les architectes du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris.

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 316 avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Quartier de la Chapelle Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.metropolegrandparis.fr/fr/actualites/les-journees-europeennes-du-patrimoine-sinvitent-centre-aquatique-olympique-metropole-du »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Métropole du Grand Paris