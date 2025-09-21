Découverte du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des JEP, le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris ouvre exceptionnellement ses coulisses. Venez découvrir les secrets d’un site emblématique des Jeux de Paris 2024 !

Au programme :

Dimanche 21 septembre – Architecture & Culture

De 9h30 à 17h

Visites “expertes” menées par un les architectes du Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris.

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 316 avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Quartier de la Chapelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Métropole du Grand Paris