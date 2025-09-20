Découverte du Centre de Congrès d’Angers Centre de Congrès Jean Monnier Angers

Le Centre de Congrès Jean Monnier ouvre ses portes aux Angevins. Découvrez les coulisses du Centre de Congrès et l’envers du décor des événements qui s’y déroulent tout au long de l’année. Montez sur la scène de l’auditorium, plongez-vous dans les archives et découvrez les métiers et les savoir-faire qui rendent possible la tenue de 250 événements chaque année. Entre visites libres et visites guidées appropriez-vous cet espace ouvert et terminez cette visite inédite par une parenthèse végétale sur la terrasse qui surplombe le jardin botanique d’Angers.

Centre de Congrès Jean Monnier 33 boulevard Carnot 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 96 32 32 https://www.destination-angers.com https://www.linkedin.com/company/destination-angers/;https://twitter.com/Dest_Angers Inauguré en 1983 par Jean Monnier, Maire d’Angers, il fut le premier Centre de Congrès de l’Ouest à voir le jour. Intégralement rénové en 2019, plongez dans un véritable écrin de modernité en cœur de ville, avec une vue imprenable sur le Jardin des Plantes. Le Centre de Congrès est un haut lieu de l’événementiel angevin qui depuis son ouverture a accueilli plus de 10.000 manifestations (Festival Premiers Plans, concerts ONPL, spectacles, pièces de théâtre, congrès, conventions d’entreprises, tournages, salons …). Accessible en bus (lignes 3, 4, 9 et 10 – arrêt Mendès France), en tramway (lignes A et B – arrêt face au Centre de Congrès). De nombreux parkings sont situés aux proches alentours du Centre de Congrès (place Imbach, place Leclerc et Mail, parking Mitterrand …). Des places PMR sont également disponibles à proximité immédiate rue Boreau, avec un dépose-minute devant l’entrée principale du Centre de Congrès.

