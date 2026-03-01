Découverte du centre de sauvegarde du parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 14 mars, la Maison du Parc d’Isle à Saint-Quentin accueille de 14h30 à 16h00 pour une conférence en présence du capacitaire du centre de sauvegarde du parc.

Découvrez ainsi une des vocations principales du parc la préservation des espèces locales.

Gratuit.

Réservation conseillée, nombre de places limitées.

Renseignements et réservation Maison du Parc 03 23 05 06 50.

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 30 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

On Saturday March 14, the Maison du Parc d?Isle in Saint-Quentin will be hosting a conference from 2:30 to 4:00 pm, with the park?s rescue center manager in attendance.

Discover one of the park?s main vocations: the preservation of local species.

Free admission.

Reservations recommended, number of places limited.

Information and booking Maison du Parc 03 23 05 06 50.

L’événement Découverte du centre de sauvegarde du parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-06 par OT du Saint-Quentinois