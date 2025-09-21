Découverte du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Le Bivouac, avenue Jules Ferry, Rosières-en-Santerre Rosières-en-Santerre

Découverte du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dimanche 21 septembre, 14h00 Le Bivouac, avenue Jules Ferry, Rosières-en-Santerre Somme

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

▶ Découverte du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine : départ de visite toutes les 30 minutes.

Sur réservation : Office de tourisme de Péronne Haute Somme : 03.22.84.42.38, accueil@hautesomme-tourisme.com

▶ Diffusion du film documentaire sur l’usine Maréchal de Guillaume Terver.

Journées européennes du patrimoine 2025

Extrait du film de Rosières-en-Santerre, la friche Maréchal, ©G.Terver – PETR Cœur des Hauts-de-France