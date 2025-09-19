Découverte du centre historique de Chambéry à vélo La Synchro Vélostation Chambéry

Découverte du centre historique de Chambéry à vélo La Synchro Vélostation Chambéry vendredi 19 septembre 2025.

Découverte du centre historique de Chambéry à vélo 19 – 21 septembre La Synchro Vélostation Savoie

Faites le parcours avec votre vélo ou louez-en un à la Vélostation pour 6€ la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Synchro Vélostation vous propose un parcours en vélo ou à pied des lieux remarquables du centre historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à l’office du tourisme, sur les sites Internet de Grand Chambéry et de Synchro Vélostation.

La Synchro Vélostation 313 Place de la Gare, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 96 34 13 https://synchro.grandchambery.fr/velo/ [{« link »: « https://www.chamberymontagnes.com/ »}, {« link »: « https://www.grandchambery.fr/ »}, {« link »: « https://synchro.grandchambery.fr/velo/ »}] Situé en plein cœur de la Gare de Chambéry, la Synchro Vélostation propose près de 800 vélos et vélos à assistance à la location de 1h à 1 an. Vous pouvez également stationner votre vélo pour 1€ la journée. Et pour vous remettre en selle notre équipe d’éducateur mobilité vélo vous accompagne tout au long de l’année pour des cours de vélo. Gare et transport en commun à proximité

Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Synchro Vélostation vous propose un parcours en vélo ou à pied des lieux remarquables du centre historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à [l’office…

©Didier Gourbin/Grand Chambéry