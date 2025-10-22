Découverte du Centre Ponpidou Villentrois-Faverolles-en-Berry
Découverte du Centre Ponpidou
Rue des Écoles Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-22 17:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
MUSEE NUMERIQUE La plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe s’invite près de chez vous ! En famille, explorez ses œuvres emblématiques peintures, photos et créations surprenantes au programme.
Tout public
Réservation conseillé .
Rue des Écoles Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com
English :
DIGITAL MUSEUM Europe?s largest collection of modern and contemporary art is coming to your doorstep! Take the whole family to explore its emblematic works: paintings, photos and surprising creations.
German :
MUSEE NUMERIQUE Die größte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst in Europa kommt in Ihre Nähe! Erkunden Sie mit der ganzen Familie die berühmten Werke: Gemälde, Fotos und überraschende Kreationen stehen auf dem Programm.
Italiano :
MUSEO DIGITALE La più grande collezione di arte moderna e contemporanea d’Europa sta per arrivare a casa vostra! Portate tutta la famiglia a esplorare le sue opere iconiche, tra cui dipinti, foto e creazioni sorprendenti.
Espanol :
MUSEO DIGITAL ¡La mayor colección de arte moderno y contemporáneo de Europa llega a tu puerta! Lleve a toda la familia a explorar sus obras emblemáticas, entre pinturas, fotografías y creaciones sorprendentes.
L’événement Découverte du Centre Ponpidou Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Pays de Valençay