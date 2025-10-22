Découverte du Centre Ponpidou Villentrois-Faverolles-en-Berry

Gratuit

MUSEE NUMERIQUE La plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe s’invite près de chez vous ! En famille, explorez ses œuvres emblématiques peintures, photos et créations surprenantes au programme.

Tout public

Réservation conseillé .

Rue des Écoles Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

DIGITAL MUSEUM Europe?s largest collection of modern and contemporary art is coming to your doorstep! Take the whole family to explore its emblematic works: paintings, photos and surprising creations.

German :

MUSEE NUMERIQUE Die größte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst in Europa kommt in Ihre Nähe! Erkunden Sie mit der ganzen Familie die berühmten Werke: Gemälde, Fotos und überraschende Kreationen stehen auf dem Programm.

Italiano :

MUSEO DIGITALE La più grande collezione di arte moderna e contemporanea d’Europa sta per arrivare a casa vostra! Portate tutta la famiglia a esplorare le sue opere iconiche, tra cui dipinti, foto e creazioni sorprendenti.

Espanol :

MUSEO DIGITAL ¡La mayor colección de arte moderno y contemporáneo de Europa llega a tu puerta! Lleve a toda la familia a explorar sus obras emblemáticas, entre pinturas, fotografías y creaciones sorprendentes.

