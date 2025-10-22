Découverte du chant choral salle des fêtes Félines

Découverte du chant choral salle des fêtes Félines mercredi 22 octobre 2025.

Découverte du chant choral

salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Découverte du chant choral avec Julie; pour ceux et celles qui voudraient poursuivre l’aventure avec une chorale. Chansons françaises et traditionnelles. Merci de vous inscrire par sms (07 77 92 46 51).

salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 92 46 51

English :

Discover choral singing with Julie; for those who would like to continue the adventure with a choir. French and traditional songs. Please register by sms (07 77 92 46 51).

German :

Entdeckung des Chorgesangs mit Julie; für diejenigen, die das Abenteuer mit einem Chor fortsetzen möchten. Französische und traditionelle Lieder. Bitte melden Sie sich per SMS an (07 77 92 46 51).

Italiano :

Scoprire il canto corale con Julie; per coloro che desiderano continuare l’avventura con un coro. Canzoni francesi e tradizionali. Iscriversi via SMS (07 77 92 46 51).

Espanol :

Descubra el canto coral con Julie; para los que quieran continuar la aventura con un coro. Canciones francesas y tradicionales. Inscripción por SMS (07 77 92 46 51).

L’événement Découverte du chant choral Félines a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay