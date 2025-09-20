Découverte du chantier de restauration de la Magalone La Magalone, Cité de la Musique et jardin Marseille

Découverte du chantier de restauration de la Magalone La Magalone, Cité de la Musique et jardin Marseille samedi 20 septembre 2025.

Découverte du chantier de restauration de la Magalone Samedi 20 septembre, 09h30 La Magalone, Cité de la Musique et jardin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le chantier de restauration de la Bastide de la Magalone vous ouvre

ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

en partenariat avec l’entreprise Vivian et Cie, spécialisée dans

la taille de pierre. Toute au long de la journée démonstration de taille de pierre.

La Magalone, Cité de la Musique et jardin Boulevard michelet, 13009 Marseille, France Marseille 13009 9th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0963606835 https://www.citemusique-marseille.com/salle/la-magalone Le nom d’un riche négociant marseillais a donné son nom à la propriété, entre temps devenue le patrimoine de la ville de Marseille. C’est une bastide provençale typique construite entre 1790 et 1810 sur les plans de Pierre Puget (célèbre sculpteur, peintre et architecte marseillais).

Elle accueille aujourd’hui la Cité de la Musique.

Autour de la bastide, plus de 1,4 hectares de jardins réalisés au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André, et au sud, une chapelle. Le site actuel du jardin de la Magalone a progressivement été rongé par l’urbanisation au cours des siècles, perdant ainsi une bonne partie de son domaine. Cependant, le jardin, typique des parcs de la période classique, est particulièrement remarquable sur bien des aspects. En bus : Ligne 21 ou 22 – Arrêt : Le Corbusier. En métro : Ligne M2 – Station : Rond point du Prado (15min à pied).

Le chantier de restauration de la Bastide de la Magalone vous ouvre

(c) Ville de Marseille