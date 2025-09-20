Découverte du Chantier Naval de Calais Chantier naval FRCPM Calais

Découverte du Chantier Naval de Calais Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00 Chantier naval FRCPM Pas-de-Calais

De 14h à 18h (visite libre)

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Visite de l'atelier autour de la restauration du dundee Lorette, ancien voilier de pêche de la côte d'Opale, labélisé «bateau d'intérêt patrimonial ». Au chantier naval, la FRCPM restaure les bateaux du patrimoine, préserve les outils anciens et assure la transmission des savoirs faire de la construction navale traditionnelle

Chantier naval FRCPM 25 rue de Cronstadt 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 20 52 46 98 https://www.patrimoine-maritime.com/ https://fr-fr.facebook.com/FRCPM/ Visite de l’atelier autour de la restauration du dundee Lorette, ancien voilier de pêche de la côte d’Opale, labélisé « bateau d’intérêt patrimonial ». Au chantier naval, la FRCPM restaure les bateaux du patrimoine, préserve les outils anciens et assure la transmission des savoirs faire de la construction navale traditionnelle. Le chantier est situé à 10 minutes à pied de la gare de Calais Ville. Il est accessible en transport en commun lignes 2 & 3 et en Vél’in (stations 19, 22 & 41). Des possibilités de stationnement à proximité existent.

