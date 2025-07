Découverte du Chanvre bio bien-être Clion

Christelle et Nicolas cultivent du chanvre bien-être bio. Vous découvrirez avec eux les différentes variétés de plantes, la récolte, le séchage, et leurs bienfaits,… Une dégustation de tisane et gâteau à base de fleurs de chanvre vous sera proposée.

Chez Trébuchet Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Christelle and Nicolas grow organic hemp for well-being. Join them to learn about the different plant varieties, harvesting, drying and their benefits… You’ll also be offered a tasting of herbal tea and hemp flower cake.

German :

Christelle und Nicolas bauen Bio-Wohlfühlhanf an. Sie lernen mit ihnen die verschiedenen Pflanzensorten, die Ernte, das Trocknen und ihre Vorteile kennen… Es wird Ihnen eine Kostprobe von Kräutertee und Kuchen aus Hanfblüten angeboten.

Italiano :

Christelle e Nicolas coltivano canapa biologica per il benessere. Unisciti a loro mentre ti mostrano le diverse varietà di pianta, come vengono raccolte ed essiccate e i loro benefici… Vi offriranno anche una degustazione di tisane e una torta a base di fiori di canapa.

Espanol :

Christelle y Nicolas cultivan cáñamo ecológico para el bienestar. Acompáñeles mientras le muestran las distintas variedades de la planta, cómo se cosechan y secan, y sus beneficios… También le ofrecerán una degustación de tisanas y un pastel de flores de cáñamo.

