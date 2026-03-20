Découverte du Chanvre bio bien-être

Chez Trébuchet Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-03-31 2026-09-25

Christelle et Nicolas cultivent du chanvre bien-être bio. Vous découvrirez avec eux les différentes variétés de plantes, la récolte, le séchage, et leurs bienfaits,… Une dégustation de tisane et gâteau à base de fleurs de chanvre vous sera proposée.

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Chez Trébuchet Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Christelle and Nicolas grow organic hemp for well-being. Join them to learn about the different plant varieties, harvesting, drying and their benefits… You’ll also be offered a tasting of herbal tea and hemp flower cake.

L’événement Découverte du Chanvre bio bien-être Clion a été mis à jour le 2026-03-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge