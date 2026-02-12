Découverte du char à voile Maison de la mer Erquy

Découverte du char à voile

Maison de la mer Centre nautique Erquy Côtes-d’Armor

Découvrez les sensations de la vitesse au ras du sable, sur la plage de Caroual.

Séance d’1h30 encadrée par un moniteur diplômé qui vous donnera les conseils et consignes de sécurité afin d’évoluer sur le parcours en toute sécurité. Trois créneaux horaires disponibles (variable suivant les jours). .

