Découverte du Château de Chalmazel Château des Marcilly Chalmazel-Jeansagnière vendredi 19 septembre 2025.
Tarif réduit Adulte : 7€/pers. gratuité enfants
Début : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T19:+
Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T19:+
Visite guidée du Château des Marcilly Talaru
Historique, évolution
Terrasse, cour intérieur et ses galeries renaissance, salle de Justice, Chapelle
Château des Marcilly 2 Place Talaru Chalmazel-Jeansagnière 42920 Chalmazel Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 88 09 http://www.chateau-chalmazel.com Parking sur place
Propriétaire Isabelle SUGUENOT