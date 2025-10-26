Découverte du château de l’Hermenault Parc du château de l’Hermenault L’Hermenault

Découverte du château de l’Hermenault Parc du château de l’Hermenault L’Hermenault dimanche 26 octobre 2025.

Découverte du château de l’Hermenault

Parc du château de l’Hermenault 3 Impasse du Château L’Hermenault Vendée

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Découvrez tout le charme et la beauté du parc et du château de l’Hermenault.

Une douce après midi automnale vous est proposée dimanche 26 octobre, entre ballade dans le parc à la française, contes au coin du feu et goûter dans la grande salle à manger du château. Un moment authentique et chaleureux à ne pas manquer !

2 horaires aux choix:

15h-16h30

17h-18h30

Tarif unique 7,50€

Gratuit de 4 ans.

15 personnes max par groupe.

Sur réservation uniquement. .

Parc du château de l’Hermenault 3 Impasse du Château L’Hermenault 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 19 76 44

English :

Discover the charm and beauty of the Hermenault park and château.

German :

Entdecken Sie den ganzen Charme und die Schönheit des Parks und des Schlosses von L’Hermenault.

Italiano :

Scoprite il fascino e la bellezza del parco e del castello di l’Hermenault.

Espanol :

Descubra el encanto y la belleza del parque y del castillo de l’Hermenault.

L’événement Découverte du château de l’Hermenault L’Hermenault a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin