Découverte du château de Puxe

18 rue de chateau Puxe Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Venez découvrir le château de Puxe

Entre libre

Visites guidées à 10h, 11h, 14h et 15h le samedi et à 10h, 11, et 14h le dimanche

Promenades dans le parcTout public

18 rue de chateau Puxe 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 76 21 lechateaudepuxe@gmail.com

English :

Come and discover Château de Puxe

Free admission

Guided tours at 10am, 11am, 2pm and 3pm on Saturday and 10am, 11am and 2pm on Sunday

Walks in the park

