Découverte du château de Puxe Puxe
Découverte du château de Puxe Puxe samedi 28 mars 2026.
Découverte du château de Puxe
18 rue de chateau Puxe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Venez découvrir le château de Puxe
Entre libre
Visites guidées à 10h, 11h, 14h et 15h le samedi et à 10h, 11, et 14h le dimanche
Promenades dans le parcTout public
0 .
18 rue de chateau Puxe 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 76 21 lechateaudepuxe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover Château de Puxe
Free admission
Guided tours at 10am, 11am, 2pm and 3pm on Saturday and 10am, 11am and 2pm on Sunday
Walks in the park
L’événement Découverte du château de Puxe Puxe a été mis à jour le 2026-02-24 par MILTOL