Découverte du château de Régné Château de Régné Souvigne

Découverte du château de Régné 20 et 21 septembre Château de Régné Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visitez ce château médiéval, guidé par le propriétaire. Le château de Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. L’édifice est remanié au XVIe siècle par le percement de quelques ouvertures. Le château est entouré de trois ailes, de communs en U au sud, d’un puits et d’un pigeonnier rond.

Château de Régné D103, 79800 Souvigné Souvigne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 88 91 82 Situé à 7km au sud de Saint-Maixent, le château de Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. L’édifice d’origine médiévale est remanié au XVIe siècle par le percement de quelques ouvertures. Pierre II de Vasselot (mort en 1717) et son épouse Jacquette Pouvreau de Logerie font édifier deux pavillons quadrangulaires accolés au corps de logis. Après un incendie des toitures en 1793, des travaux de restauration générale sont entrepris en 1905 par l’architecte Lafargue, qui réalise une double galerie permettant la liaison entre le corps de logis et les pavillons ainsi que des galeries basses en retour d’équerre attenantes aux pavillons. L’intérieur est alors totalement aménagé, ne conservant que quelques cheminées anciennes dans les salons et la cuisine. Le château est entouré de trois ailes des communs au sud en U, d’un puits et d’un pigeonnier rond.

Visite libre ou guidée des extérieurs du château.

©Yves de Vasselot