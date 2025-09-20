Découverte du Château de Treffort Château de Treffort Val-Revermont

– Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap

– 5 € pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Treffort ouvre ses portes pour un week-end de découvertes, avec au programme la mise en avant de l’architecture, de l’histoire et des animations pour toute la famille.

Atelier autour des carreaux médiévaux

– Atelier familial d’une heure

– Groupes de 12 personnes

– Horaires : 10h30, 14h30, 16h30

Créez vos propres carreaux décoratifs et repartez avec votre réalisation !

En extérieur sur la scène (repli dans la boutique en cas de pluie).

La réservation est conseillée car les places sont limitées. Rendez-vous sur notre billetterie ou appelez le 04 74 22 93 30. Si vous souhaitez seulement faire la visite, la réservation n’est pas nécessaire.

Architecture en lumière

– Présentation du château toutes les heures, de 10h à 18h

– Durée 30 min

Une découverte originale de l’histoire et de l’architecture du site, différente d’une visite guidée traditionnelle.

Démonstrations de tir au trébuchet

– Horaires : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h

Château de Treffort 2 place des Tilleuls 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474229330 http://chateaudetreffort.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084472643758 Ancien domaine des comtes de Savoie et de l'architecte Tony Ferret, le château de Treffort, dans le département de l'Ain, surplombe la Bresse depuis les monts du Revermont.

Kélian Piroux