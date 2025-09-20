Découverte du château et du parc Château des Onglées Acigné

Découverte du château et du parc 20 et 21 septembre Château des Onglées Ille-et-Vilaine

Adulte 5€, enfant (à partir de 12 ans) 4€, tarifs famille nombreuse et famille de militaire / pour la visite des greniers – réservation obligatoire sur helloasso à partir du 15 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

13h00 : ouverture du parc

Plusieurs ateliers possibles :

à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 : visite commentée de l’évolution architecturale du château

• à 15h00 : Pélage de Coniac, aristocrate des Lumières

Descendant d’une lignée de quatre conseillers au Parlement de Bretagne, Pélage de Coniac (1732-1818) ne fut pas seulement le maître du château des Onglées, il fut un homme d’influence dans la vie politique bretonne au cours des années précédant la Révolution. Noble breton, curieux de tout, féru de sciences, adepte du compromis, M. de Coniac est un représentant typique du Siècle des Lumières. Son destin sera évoqué par Georges Guitton, membre de l’association Acigné Autrefois

• à 15h00, 16h00, 17h00 : Visite commentée de la chapelle

• à 15h00, 16h00, 17h00 : Visite des pièces de réception

• à 15h00, 16h00, 17h00 : Visite des greniers : présentation des travaux réalisés en 2023 par le propriétaire (réservation obligatoire sur helloasso à partir du 15 septembre)

• à 15h00, 16h00, 17h00 : Promenade commentée du parc paysager et de ses jeux de lumière par un technicien forestier

• à 15h00, 16h00, 17h00 Conférence sur le jardin à la française en partie conservé et ses symboliques par Sophie Chmura docteur en histoire ; grâce à cette conception les inondations de l’hiver 2025 n’ont pas touché le château !

Possibilité de pique-niquer sur place

Château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Les Onglées Ille-et-Vilaine Bretagne 0782075566 https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees https://www.instagram.com/chateaudesonglees/;https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-des-Ongl%C3%A9es-109005040800682/;https://patrivia.net/visit/chateau-des-onglees Aux portes de Rennes, dans un écrin de verdure, ce château est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2012. Les propriétaires actuels sont les descendants directs de l’édificateur du domaine des Onglées.

Découvrez cette demeure d’un parlementaire breton qui choisit les bords de la Vilaine pour construire sa résidence à la campagne.

Il fit ériger le château au XVIIè siècle et dessina un parc à la française. Le tracé des allées et des douves converge vers le miroir d’eau. Le mail permet d’imaginer ces dames se promenant en discutant de leurs sujets favoris (les écrits de Monsieur de La Fontaine ou la dernière robe à la mode de Versailles).

Les arbres centenaires abritent les oiseaux qui égaient par leurs pépiements nos promenades.

La chapelle originale par sa forme carrée et ses peintures sur bois ressemble à nulle autre. Accès par la RD 29

