Découverte du cheval de trait Place du château Arnac-Pompadour

Découverte du cheval de trait

Place du château Parvis (sous les arbres) Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Découvrez le Stade Équestre du Puy Marmont lors d’une visite guidée spéciale à l’occasion de la 1ère édition du Festival du Cheval de trait.

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire de ce site emblématique de Pompadour, autrefois résidence des étalons de traits.

Notre guide mettra à l’honneur ce géant au cœur tendre qu’est le cheval trait, les différentes races, ses différentes utilisations…

Rendez-vous, à 14h, au portail du Puy Marmont.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur www.terresdecorreze.com .

Place du château Parvis (sous les arbres) Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Découverte du cheval de trait

L’événement Découverte du cheval de trait Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze