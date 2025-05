DECOUVERTE DU CIEL ETOILE AU CAUVEL – Saint-Martin-de-Lansuscle, 27 mai 2025 07:00, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Lozère

DECOUVERTE DU CIEL ETOILE AU CAUVEL Hameau Le Cauvel Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

2025-05-29

2025-06-25

2025-07-22

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-09

2025-08-14

2025-08-20

2025-08-23

2025-09-21

2025-10-21

Loin de toute pollution lumineuse, Gilles MERCIER propose une découverte des principaux objets célestes observables à l’œil nu. Cette balade découverte, ouverte à tous, permet une meilleure compréhension de la place de l’homme et de la Terre au sein de l’Espace proche qui nous entoure.

Marche sur de courtes distances.

Prévoir chaussures adaptées, vêtements chauds

Sur inscription uniquement

Retrouvons-nous ensemble sous le ciel étoilé des Cévennes, à 800 mètres d’altitude au cœur du Parc National des Cévennes, Réserve Internationale du Ciel Etoilé (RICE) depuis 2018.

Tous publics (enfants accompagnés) sur inscription uniquement

Possibilité d’hébergement sur place en gîte d’étape sur demande 23€ la nuitée par personne.

Prévoir chaussures de marche ou baskets, vêtements chauds et coupe-vent, sacs de couchage ou couverture. Les nuits sont souvent fraîches.

Facultatif un bloc-notes, lampe de poche.

Durée de l’évènement de 2h30 à 3h

Rendez-vous au-dessus du gîte Adelphia, (situé en contrebas de la RD 13 à 2 km du Plan de Fontmort en

direction de St Germain de Calberte)

Coordonnées GPS

Latitude 44.237705

Longitude 3.741488

D’autres dates peuvent être définies pour toute réservation de groupe à partir de 6 personnes. .

Hameau Le Cauvel

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 61 00 21 00 adelphialecauvel@ecomail.fr

English :

Away from light pollution, Gilles MERCIER invites you to discover the main celestial objects observable with the naked eye. This discovery walk, open to all, provides a better understanding of the place of mankind and the Earth in the near space that surrounds us.

Short walks.

Bring suitable footwear and warm clothing

Registration only

German :

Fernab von jeglicher Lichtverschmutzung bietet Gilles MERCIER eine Entdeckungsreise zu den wichtigsten Himmelsobjekten, die mit bloßem Auge beobachtet werden können. Dieser Entdeckungsspaziergang, der allen offen steht, ermöglicht ein besseres Verständnis des Platzes des Menschen und der Erde im uns umgebenden nahen Weltraum.

Wanderung über kurze Strecken.

Geeignete Schuhe und warme Kleidung vorsehen

Nur mit Anmeldung

Italiano :

Lontano dall’inquinamento luminoso, Gilles MERCIER vi invita a scoprire i principali oggetti celesti osservabili a occhio nudo. Questa passeggiata di scoperta, aperta a tutti, vi permetterà di comprendere meglio il posto dell’uomo e della Terra nello spazio immediato che ci circonda.

Passeggiate brevi.

Portare scarpe adatte e indumenti caldi

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Lejos de la contaminación lumínica, Gilles MERCIER le invita a descubrir los principales objetos celestes que pueden observarse a simple vista. Este paseo de descubrimiento, abierto a todos, le permitirá comprender mejor el lugar del hombre y de la Tierra en el espacio inmediato que nos rodea.

Paseos cortos.

Traer calzado adecuado y ropa de abrigo

Inscripción obligatoria

