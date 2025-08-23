Découverte du ciel étoilé au lac du Pont-à-l ‘Âge Folles

Pont à L’Âge Folles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-08-23

L’association des Amis du lac du Pont-à-l ‘Âge propose un moment convivial au bord du lac pour observer le ciel étoilé. Animation proposée par les bénévoles de l’Association pour la Découverte de l’Astronomie et de l’Espace, Limoges (ADAES). .

Pont à L’Âge Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 28 71 89 secretaire@alpa87.fr

