Découverte du ciel nocturne avec l’association La Tête dans les Étoiles

Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 21:00:00

fin : 2026-04-21 00:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Découverte du ciel nocturne avec l’association La Tête dans les Étoiles

Venez observer les constellations de printemps et les galaxies lointaines, tout en découvrant l’importance de la préservation du ciel nocturne. Prévoir vêtements chauds, chaussures adaptées (terrain potentiellement humide), éclairage rouge. Annulation possible en cas de conditions météorologiques défavorables. .

Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire latetedanslesetoiles45@gmail.com

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English :

Discover the night sky with the La Tête dans les Étoiles association

L’événement Découverte du ciel nocturne avec l’association La Tête dans les Étoiles Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS