Découverte du cimetière du repos Cimetière du repos Conflans-Sainte-Honorine

Découverte du cimetière du repos Cimetière du repos Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Découverte du cimetière du repos Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Cimetière du repos Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

S‘intéresser au cimetière du Repos, c’est porter un regard sur l’évolution des pratiques funéraires au cours du 19e siècle. Ce lieu reflète les évolutions culturelles et des mentalités vis-à-vis de la mort et des défunts. Où enterre-t on les morts ? Avec quels matériaux ? Quelle est la place du défunt dans la vie des vivants ? Une belle occasion de découvrir nos pratiques funéraires.

Cimetière du repos Rue du Repos 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 85 15 »}]

Visite commentée

© Ville de Conflans