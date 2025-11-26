Découverte du cinéma d’animation Rion-des-Landes

Découverte du cinéma d’animation

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Cet atelier propose aux enfants d’appréhender les différentes étapes de création d’un film d’animation et de prendre la place des concepteurs. Ils pourront ainsi découvrir plusieurs métiers de cet univers passionnant qu’est le cinéma.

Atelier proposé par l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable

Atelier proposé par l'association Du Cinéma Plein Mon Cartable A partir de 8 ans .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

This workshop offers children the chance to learn about the various stages in the creation of an animated film, and to take the place of the designers. They’ll be able to discover a number of professions in the fascinating world of cinema.

Workshop offered by the Du Cinéma Plein Mon Cartable association

German : Découverte du cinéma d’animation

In diesem Workshop lernen die Kinder die verschiedenen Etappen der Entstehung eines Animationsfilms kennen und schlüpfen in die Rolle der Designer. So können sie verschiedene Berufe in dieser spannenden Welt des Films kennenlernen.

Der Workshop wird von der Organisation Du Cinéma Plein Mon Cartable angeboten

Italiano :

Questo laboratorio permette ai bambini di conoscere le varie fasi della creazione di un film d’animazione e di calarsi nei panni dei disegnatori. Potranno scoprire diverse professioni nell’affascinante mondo del cinema.

Laboratorio offerto dall’associazione Du Cinéma Plein Mon Cartable

Espanol : Découverte du cinéma d’animation

Este taller permite a los niños conocer las distintas etapas de creación de una película de animación y asumir el papel de diseñadores. Descubrirán las distintas profesiones del fascinante mundo del cine.

Taller propuesto por la asociación Du Cinéma Plein Mon Cartable

