Découverte du circuit botanique « La ronde des orchidées » Dimanche 21 septembre, 10h00 Plan taurin dit Plan des Théâtres Gard

Prévoir des chaussures de randonnée et une tenue adaptée. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir le parcours réalisé en partenariat avec le Centre de Loisirs d’Aubais et l’Association des Patrimoines. Découverte de la garrigue, de la flore, points de vue sur le village, la chapelle, etc…

Plan taurin dit Plan des Théâtres 9 Pl. du Château, 30250 Aubais, France Aubais 30250 Gard Occitanie Le plan des Théâtres présente un intérêt ethnologique de la tradition culturelle de la bouvine en Bas Languedoc, utilisée pour les courses de taureaux.

© Association des patrimoine d’Aubais