Découverte du circuit « Petites Cités de Caractère » de Bar-sur-Aube Samedi 20 septembre, 10h00 Mairie de Bar-sur-Aube Aube

Point de départ de la visite : Place Carnot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir le patrimoine de Bar-sur-Aube, Petite Cité de Caractère et Site patrimonial remarquable, des bords de l’Aube à ses églises et édifices emblématiques.

Mairie de Bar-sur-Aube Place Carnot, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est L’existence de Bar-sur-Aube remonte à l’Antiquité. Un coin monétaire (type au cheval), au nom de Togirix, a été découvert sur la colline Sainte-Germaine ; il servait à frapper des monnaies.

À l’époque romaine, la ville aurait été connue, d’après la Table de Peutinger, sous le nom de Segessera (seges, moisson). Louis Chevalier mentionne également l’appellation Frumentaria (frumentum, blé). Ces dénominations pourraient provenir de la fertilité du territoire ou de l’utilisation de la ville comme entrepôt par les Romains. Un certain nombre de vestiges datant du Ier au IVᵉ siècle, dont des villas, ont été découverts dans la ville et ses environs. Vicus de la civitas des Lingons, Segessera faisait partie, sous le Haut-Empire romain, de la province de Gaule Belgique. Elle aurait été rattachée, au Bas-Empire, à la province de Lyonnaise Première.

Selon la tradition orale, la ville aurait été dévastée par Attila, dont l’action la plus marquante fut la décapitation de sainte Germaine. Celle-ci fut enterrée sur la colline qui porte désormais son nom, devenue un lieu de culte puis une communauté villageoise. Après le partage du royaume de Clovis par ses fils, la ville fit partie de l’Austrasie.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Petites Cités de Caractère