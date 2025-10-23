Découverte du cirque Rue Principale La Chapelle-Bertrand
Découverte du cirque Rue Principale La Chapelle-Bertrand jeudi 23 octobre 2025.
Découverte du cirque
Rue Principale Espace d’herbe en face du cimetière La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Venez profiter du Circobus avec l’association TANGRAM.
Initiez-vous à la fabrication de vos propres balles de jonglage et savourez de délicieuses crêpes. .
Rue Principale Espace d’herbe en face du cimetière La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
English : Découverte du cirque
German :
Italiano :
Espanol : Découverte du cirque
L’événement Découverte du cirque La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2025-10-15 par CC Parthenay Gâtine