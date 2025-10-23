Découverte du cirque Rue Principale La Chapelle-Bertrand

Découverte du cirque Rue Principale La Chapelle-Bertrand jeudi 23 octobre 2025.

Découverte du cirque

Rue Principale Espace d’herbe en face du cimetière La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Venez profiter du Circobus avec l’association TANGRAM.

Initiez-vous à la fabrication de vos propres balles de jonglage et savourez de délicieuses crêpes. .

Rue Principale Espace d’herbe en face du cimetière La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

English : Découverte du cirque

German :

Italiano :

Espanol : Découverte du cirque

L’événement Découverte du cirque La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2025-10-15 par CC Parthenay Gâtine