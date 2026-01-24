Découverte du cirque

Salle polyvalente Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Atelier Initiation cirque pour les enfants de 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire.

Gratuit. .

Salle polyvalente Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 15 96 espacefamilles@paysduzerche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du cirque

L’événement Découverte du cirque Masseret a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze