Découverte du codage informatique avec Scratch Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Découverte du codage informatique avec Scratch Vendredi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion

L’atelier est accessible à partir de 6 ans et par groupe de 6 maximum. Il y aura deux séances.

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T10:00:00

Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T14:00:00

Initiation au développement informatique avec Scratch dans le FabLab. Venez apprendre à programmer !

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091

