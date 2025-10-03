Découverte du codage informatique avec Scratch Médiathèque Benoite Boulard Le Port
Découverte du codage informatique avec Scratch Vendredi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion
L’atelier est accessible à partir de 6 ans et par groupe de 6 maximum. Il y aura deux séances.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T10:00:00
Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T14:00:00
Initiation au développement informatique avec Scratch dans le FabLab. Venez apprendre à programmer !
Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091 [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 43 50 91 »}]
