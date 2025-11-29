Découverte du compostage La Table des Matières Paris
Atelier interactif, accessible de 7 à 77 ans, pour apprendre ce qu’est le compostage, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ce que l’on peut composter et pourquoi ? Animé par l’association Auprès de mon Arbre qui installe et gère 5 composteurs dans le quartier Didot / Plaisance / Porte de Vanves depuis plus de 4 ans.
Atelier animé par l’association Auprès de mon arbre
Le samedi 29 novembre 2025
de 14h30 à 16h30
gratuit
Gratuit sur inscription à : aupresdemonarbre@mail.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 77 ans.
La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris
https://www.latabledesmatieres.org/evenements/ aupresdemonarbre@mail.fr