Découverte du compostage La Table des Matières Paris

Atelier interactif, accessible de 7 à 77 ans, pour apprendre ce qu’est le compostage, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ce que l’on peut composter et pourquoi ? Animé par l’association Auprès de mon Arbre qui installe et gère 5 composteurs dans le quartier Didot / Plaisance / Porte de Vanves depuis plus de 4 ans.

Atelier animé par l’association Auprès de mon arbre

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Gratuit sur inscription à : aupresdemonarbre@mail.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 77 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T14:30:00+02:00_2025-11-29T16:30:00+02:00

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris

https://www.latabledesmatieres.org/evenements/ aupresdemonarbre@mail.fr