Découverte du conservatoire des machines de guerre médiévales Château de Tiffauges Tiffauges

Découverte du conservatoire des machines de guerre médiévales 20 et 21 septembre Château de Tiffauges Vendée

– Entrée libre – Places limitées en tribune

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le château de Tiffauges et son étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales. Accroché à un éperon rocheux, surun site exceptionnel au confluent de la Sèvre Nantaise, le château est un exemple type d’architecture militaire médiévale.

Château de Tiffauges 85130 TIFFAUGES Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire 02 51 67 60 56 http://www.sitesculturels.vendee.fr Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le Château de Tiffauges et son étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales. Accroché à un éperon rocheux, sur un site exceptionnel au confluent de la Sèvre nantaise, le Château est un exemple type d'architecture militaire médiévale.

Le château de Tiffauges possède une quinzaine de pièces dans son conservatoire des machines de guerre mis à l’essai lors des représentations.

© R.Beffeyte / D. Fugere