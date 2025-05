Découverte du cours d’éveil musical – Ecole de musique 1er étage Yssingeaux, 14 juin 2025 10:00, Yssingeaux.

Haute-Loire

Découverte du cours d’éveil musical Ecole de musique 1er étage Avenue du 08 mai Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 12:00:00

2025-06-14

Découverte du cours d’éveil musical proposé aux enfants de 1 à 6 ans par l’école intercommunale de musique des Sucs et notamment la professeure Marie HEBBELYNCK

Ecole de musique 1er étage Avenue du 08 mai

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 07 67 secretariat@cc-des-sucs.fr

English :

Discover the early-learning music course offered to children aged 1 to 6 by the école intercommunale de musique des Sucs and in particular teacher Marie HEBBELYNCK

German :

Entdeckung des Kurses « Musikalische Früherziehung », der für Kinder von 1 bis 6 Jahren von der Ecole intercommunale de musique des Sucs und insbesondere von der Lehrerin Marie HEBBELYNCK angeboten wird

Italiano :

Scoprite il corso di musica per l’apprendimento precoce offerto ai bambini da 1 a 6 anni dalla scuola di musica intercomunitaria Sucs e in particolare dall’insegnante Marie HEBBELYNCK

Espanol :

Descubra el curso de música para niños de 1 a 6 años que ofrece la escuela de música intercomunitaria Sucs y, en particular, la profesora Marie HEBBELYNCK

