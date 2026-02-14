Découverte du crapaudrome d’Auffargis, Rue des Vaux de Cernay, auffargis, Auffargis

Découverte du crapaudrome d’Auffargis Samedi 14 mars, 10h00 Rue des Vaux de Cernay, auffargis Yvelines

Tarifs : Adulte 8€ ; Enfants 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00

La forêt de Rambouillet accueille une population importante d’amphibiens. A la fin de l’hiver, ces espèces quittent leurs quartiers d’hiver pour rejoindre leur lieu de reproduction : les mares et les étangs. Des routes coupent le territoire de ces tétrapodes les empêchant d’accéder facilement aux étangs. C’est pour cela que différents crapaudromes ont été mis en place sur le territoire du parc. Venez à Auffargis faire traverser crapauds et grenouilles ce samedi matin afin de mieux connaître ces petites bêtes, leur milieu de vie et l’importance de la mise en place de ces outils de protection du vivant. Nous aborderons également la problématique de la gestion et de la préservation des zones humides.

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-du-crapaudrome-d-auffargis-6828

Rue des Vaux de Cernay, auffargis Rue des Vaux de Cernay, auffargis Auffargis 78610 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-du-crapaudrome-d-auffargis-6828 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-du-crapaudrome-d-auffargis-6828 »}]

Sortie sur la thématique des amphibiens en période de migration et aide à la traversée des crapauds. Nature Sortie nature