Découverte du cycle de l’eau d’où vient-elle, comment arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et comment la traitons-nous en station d’épuration ? Lundi 14h 17h30 Lisieux

Découverte du cycle de l’eau d’où vient-elle, comment arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et comment la traitons-nous en station d’épuration ?

Découverte de l’eau potable (1h15)

En salle, nous aborderons les grandes étapes du cycle ainsi que les différents états de l’eau. Nous découvrirons également comment la goutte d’eau s’infiltre dans le sol, comment allons-nous la chercher et comment arrive-t-elle jusqu’à nos robinets. Nous ouvrirons ensuite la discussion sur la fragilité de la ressource, la nécessité de la préserver et les actions que nous pouvons mettre en œuvre.

Visite de la station d’épuration (1h15)

Les visiteurs découvriront les différentes étapes de traitement d’une station d’épuration grâce à l’observation d’expériences concrètes. La seconde partie de la visite sera en extérieur pour compléter et observer les différents ouvrages du processus du traitement des eaux usées (prétraitement, traitement biologique, clarification, extraction des boues, …) avant qu’elles ne retournent dans le milieu naturel. .

Lundi 14h 17h30 11 place Mitterrand CS 26020 Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10 tourisme@lisieux-normandie.fr

Discover the water cycle: where does it come from, how does it get to our taps and how do we treat it in wastewater treatment plants?

