Découverte du Dolmen du Palastre, Dolmen du Palastre, Plescop

Informations pratiques

Découverte du Dolmen du Palastre Dimanche 20 septembre, 14h30 Dolmen du Palastre Morbihan

Rendez-vous sur site : coordonnées 47.692986, -2.879942, rue Moulin de l’Evêque (signalétique sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CIAP de Limur, en collaboration avec Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA), propose une visite guidée du dolmen du Palastre, animée par Philippe Gouezin, archéologue et spécialiste des mégalithes des Landes de Lanvaux.

https://www.plescop.bzh/visite-guidee-dolmen-palastre-a969.html?m=2

Dolmen du Palastre rue Moulin de l’Evêque 56890 Plescop Plescop 56890 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009470 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}] [{« link »: « https://www.plescop.bzh/visite-guidee-dolmen-palastre-a969.html?m=2 »}] Dolmen dit de Coguer Neguinan, le Palastre

Cette allée couverte néolithique méconnue et fragilisée par le temps constitue les restes d’un monument funéraire collectif plus vaste, comprenant notamment un cairn, qui s’intégrait pleinement dans son environnement naturel.

Par Philippe Gouezin, archéologue.

© mairie de Plescop