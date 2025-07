Découverte du Domaine de Beaurepaire Martinvast

Découverte du Domaine de Beaurepaire Martinvast jeudi 31 juillet 2025.

Découverte du Domaine de Beaurepaire

Lieu-dit Domaine de Beaurepaire Martinvast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-07-31 17:30:00

Date(s) :

2025-07-31

Plus qu’une visite guidée, je vous emmène à la découverte de ce domaine riche d’un patrimoine historique, architectural et naturel, de ses origines jusqu’au projet actuel. Vous y découvrirez des parties du domaine qui ne sont pas ouvertes au public. Se munir de bonnes chaussures de marche qui ne craignent pas l’humidité S’adresse à un public adulte

Plus d’info https://www.lesodysseesdangel.com/2025/07/02/lepopee-des-sens-et-moi/

Lieu-dit Domaine de Beaurepaire Martinvast 50690 Manche Normandie +33 6 37 42 77 85 info@lesodysseesdangel.com

English : Découverte du Domaine de Beaurepaire

More than a guided tour, I’ll take you on a journey of discovery of this estate, rich in historical, architectural and natural heritage, from its origins to the current project. You will discover parts of the estate that are not open to the public. Bring good walking shoes that don’t get wet For adults only

Further information: https://www.lesodysseesdangel.com/2025/07/02/lepopee-des-sens-et-moi/

German :

Mehr als eine Führung: Ich nehme Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch dieses an historischem, architektonischem und natürlichem Erbe reiche Landgut, von seinen Ursprüngen bis zum aktuellen Projekt. Dabei werden Sie auch Teile des Anwesens kennenlernen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Bringen Sie gute Wanderschuhe mit, die keine Angst vor Feuchtigkeit haben Richtet sich an ein erwachsenes Publikum

Weitere Informationen: https://www.lesodysseesdangel.com/2025/07/02/lepopee-des-sens-et-moi/

Italiano :

Più che una semplice visita guidata, vi condurrò alla scoperta di questa tenuta, ricca di patrimonio storico, architettonico e naturale, dalle sue origini al progetto attuale. Scoprirete parti della tenuta non aperte al pubblico. Portare buone scarpe da trekking che non si bagnino Solo per adulti

Ulteriori informazioni: https://www.lesodysseesdangel.com/2025/07/02/lepopee-des-sens-et-moi/

Espanol :

Más que una visita guiada, le llevaré a descubrir esta finca, rica en patrimonio histórico, arquitectónico y natural, desde sus orígenes hasta el proyecto actual. Descubrirá partes de la finca que no están abiertas al público. Traer buen calzado para caminar y que no se moje Sólo para adultos

Más información: https://www.lesodysseesdangel.com/2025/07/02/lepopee-des-sens-et-moi/

L’événement Découverte du Domaine de Beaurepaire Martinvast a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Cotentin La Hague