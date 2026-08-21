Découverte du Domaine du Château Saint-Sixte, Château Saint-Sixte, Freistroff

Informations pratiques

Découverte du Domaine du Château Saint-Sixte 19 et 20 septembre Château Saint-Sixte Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du Domaine Irrésixtible pour les journées du patrimoine.

Mini-golf, sentier pieds nus, visite guidée du château et chasse au trésor.

Château Saint-Sixte Rue du Château, 57320 Freistroff Freistroff 57320 Moselle Grand Est 03 87 57 96 66 http://www.chateau-freistroff.com/index.php?page=1_1230764401 Isolé du village, sur la rive gauche de la Nied, s’élève le château Saint-Sixte, construit au XIIᵉ siècle par le seigneur Wirich de Valcourt. Transformé en résidence à la Renaissance, puis remanié au XVIIIᵉ siècle, ce joyau architectural a été sauvé de la ruine par la famille Gehl en 1986.

Ouverture exceptionnelle du Domaine Irrésixtible.

©Wirtz