Découverte du donjon de Ballon, Château de Ballon, Ballon-Saint Mars

Informations pratiques

Découverte du donjon de Ballon 19 et 20 septembre Château de Ballon Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le donjon de Ballon

Le donjon de Ballon, forteresse militaire construite sur un éperon rocheux date du XIIe siècle et sa façade fut ouverte au XVIe siècle, à la Renaissance. Classé au titre des monuments historiques, il a conservé ses courtines et son pont-levis. La reconstitution du mobilier d’époque et la création du jardin labellisé « jardin remarquable » permettent d’apprécier la vie comme elle devait être au Moyen Age et à la Renaissance.

Château de Ballon 2 rue du Château, 72290 Ballon-Saint Mars, France Ballon-Saint Mars 72290 Ballon Sarthe Pays de la Loire 0607174593 http://www.donjondeballon.fr Ruines et donjon. 20 km au nord du Mans par la D300 ou la N38 puis la D38 entrée 5€

Découvrez le donjon de Ballon

©Guéroult