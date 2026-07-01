Découverte du donjon de Ballon, Château de Ballon, Ballon-Saint Mars
samedi 19 septembre 2026 · Château de Ballon · Ballon-Saint Mars
Informations pratiques
Découverte du donjon de Ballon 19 et 20 septembre Château de Ballon Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez le donjon de Ballon
Le donjon de Ballon, forteresse militaire construite sur un éperon rocheux date du XIIe siècle et sa façade fut ouverte au XVIe siècle, à la Renaissance. Classé au titre des monuments historiques, il a conservé ses courtines et son pont-levis. La reconstitution du mobilier d’époque et la création du jardin labellisé « jardin remarquable » permettent d’apprécier la vie comme elle devait être au Moyen Age et à la Renaissance.
Château de Ballon 2 rue du Château, 72290 Ballon-Saint Mars, France Ballon-Saint Mars 72290 Ballon Sarthe Pays de la Loire 0607174593 http://www.donjondeballon.fr Ruines et donjon. 20 km au nord du Mans par la D300 ou la N38 puis la D38 entrée 5€
Découvrez le donjon de Ballon
©Guéroult