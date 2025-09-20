Découverte du donjon Musée du Donjon Niort

Découverte du donjon Musée du Donjon Niort samedi 20 septembre 2025.

Découverte du donjon 20 et 21 septembre Musée du Donjon Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte de l’histoire du Donjon de Niort, monument emblématique de la ville. Cette visite en extérieur retrace l’évolution de cet édifice fortifié, de sa construction médiévale à ses usages successifs, jusqu’aux projets de rénovation à venir.

Une occasion unique de mieux comprendre le rôle stratégique, patrimonial et symbolique de ce site au fil des siècles.

Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort, France Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549281428 https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 28 14 28 »}] L’existence d’un castrum est attestée depuis le milieu du Xe siècle. La construction du donjon par Henri II Plantagenêt ou son fils Richard remonte à la fin du XIIe siècle. Il avait pour but essentiel la protection du port comme en attestent la position des archères dirigées vers la ville et ses fenêtres ouvertes à l’opposé. Le donjon est utilisé comme prison, au XVIIIe siècle, puis abrite les archives départementales au XIXe siècle, pour finalement devenir musée du costume poitevin en 1896. Le donjon se trouve au centre de la grande enceinte à laquelle il était relié par deux courtines délimitant une zone carrée, flanquée de tours aux angles et d’un châtelet.

© CAN