Découverte du FabLab MARCIAC Marciac

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

En mars, retrouvez les journées découverte de Fablab venez découvrir les machines, les voir en fonctionnement et comprendre tout ce que l’on peut faire avec.

Le fab manager t’explique tout !

.

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

In March, join us for Fablab discovery days: come and discover the machines, see them in operation and understand everything you can do with them.

The fab manager explains it all!

