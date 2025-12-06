Découverte du Flamenco Hôtel Mercure Roscoff
Découverte du Flamenco Hôtel Mercure Roscoff samedi 6 décembre 2025.
Découverte du Flamenco
Hôtel Mercure 27 Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Guitare, rythmes, palmes et passion andalouse avec le guitariste Rafael Lloyd Iglesias.
Un voyage guidé en espagnol au cœur du flamenco.
Places limitées, Réservation obligatoire. .
Hôtel Mercure 27 Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 83 37 78 38
