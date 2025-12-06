Découverte du Flamenco Hôtel Mercure Roscoff

Découverte du Flamenco

Hôtel Mercure 27 Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère

Guitare, rythmes, palmes et passion andalouse avec le guitariste Rafael Lloyd Iglesias.

Un voyage guidé en espagnol au cœur du flamenco.

Places limitées, Réservation obligatoire. .

