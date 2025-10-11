Découverte du Fly HeArt® Atelier Danse Pontarlier

Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz Pontarlier Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

De 10h30 à11h30 pour les enfants de 8 à 12 ans et de 11h30 à 12h30 pour les ados / adultes.

Organisé par l’Association Evidanse25.

Venez déployez vos ailes et tonifier votre corps en découvrant le Fly HeArt® Danse aérienne dans les hamacs. .

Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

