Découverte du fond patrimonial Place de la Loi Baume-les-Dames

Place de la Loi Médiathèque Jena Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

2025-11-01

Les livres anciens de la salle de conservation sont de sortie ! Découvrez les références à l’ouest lointain et la ruée vers l’or enfermées dans nos ouvrages patrimoniaux.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Tout public. .

