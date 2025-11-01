Découverte du fond patrimonial Place de la Loi Baume-les-Dames
Découverte du fond patrimonial
Place de la Loi Médiathèque Jena Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-30
2025-11-01
Les livres anciens de la salle de conservation sont de sortie ! Découvrez les références à l’ouest lointain et la ruée vers l’or enfermées dans nos ouvrages patrimoniaux.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Tout public. .
