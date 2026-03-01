Découverte du fonds patrimonial

Médiathèque Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le fonds patrimonial d’Auxonne comprend environ 13 000 pièces d’histoire. Parmi les plus rares figure un exemplaire de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, ainsi que huit incunables (premiers livres imprimés), dont certains n’existent qu’en quatre exemplaires dans le monde. Le document le plus ancien est un rapport de compte monétaire de la ville d’Auxonne datant des années 1390. Des archives issues du fond de l’abbaye de Cîteaux y sont également conservées.

Depuis la rénovation de la médiathèque Le Passage, le fonds patrimonial a été réinstallé dans la salle Xavier Girault, où les boiseries du XVIIIe siècle ont été également entièrement rénovées et traitées contre les insectes et la moisissure. Cette pièce, construite pour conserver des documents, est à présent moderne et sécurisée. La température et l’humidité sont contrôlées pour éviter que les archives se dégradent.

Accessible uniquement sur demande et avec un accompagnateur, cette salle permet aux chercheurs, historiens, scolaires ou simples curieux de découvrir ces trésors.

Places limitées Inscription obligatoire sur www.mediatheque-auxonne.fr .

Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du fonds patrimonial

L’événement Découverte du fonds patrimonial Auxonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cap Val de Saône