Découverte du Fort Carré Fort carre Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En raison d’une jauge limitée, il est nécessaire de réserver votre créneau de visite pour découvrir l’intérieur du Fort Carré. Vous pourrez arpenter les espaces ouverts à la visite : la tour Saint-Laurent, les salles d’interprétation du Fort Carré, la salle Du rire aux armes consacrée à l’humour et l’armée, la chapelle, et les terrasses d’artillerie.

Pour tous les publics – Durée : 45 min environ

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance

