Découverte du Fort de Champagne à Mey, Fort de Champagne, Mey

Informations pratiques

Découverte du Fort de Champagne à Mey 19 et 20 septembre Fort de Champagne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, le fort de Champagne ouvre ses portes ! Il est situé à 10 min du centre de Metz (57000).

En plus des visites du fort lui-même, différentes activités et expositions d’équipements seront proposées au public à travers des camps de reconstitution ou des présentations de matériels et uniformes d’époque.

Char Sherman roulant, tour de Jeep et autres véhicules d’époque dans la forêt autour du fort seront proposés au public, ainsi qu’un stand d’airsoft …

Vous pourrez également trouver sur place des stands de restauration, de boissons et de glaces, ainsi que des stands comme le magasin GS-Store proposant différents matériels et vêtements en vente sur place.

Entrée gratuite. Nous vous accueillerons avec un grand plaisir pour vous faire découvrir une partie du patrimoine de Metz peu connue.

Fort de Champagne D69 C 57070 Mey Mey 57070 D69C Moselle Grand Est https://www.cellule-mire.fr/journees-du-patrimoine L’ouvrage d’infanterie du Fort Champagne complète la Seconde ceinture fortifiée de Metz. Il a été construit de 1907 à 1912. L’ouvrage, d’une superficie de 25 ha est fortifié. Il pouvait recevoir deux cents hommes et possédait quatre observatoires cuirassés, dont un fixe destiné à une casemate de flanquement et 14 guérites d’observation. La caserne bétonnée avait le chauffage central et l’alimentation en eau était assurée par la station de Saint-Julien. -Parking a proximité

-ligne 13 et ensuite 15minutes de marche

Les 19 et 20 septembre 2026, le fort de Champagne ouvre ses portes ! Il est situé à 10 min du centre de Metz (57000).

©