Découverte du Golf International de Longwy Site de Senelle Longwy

Informations pratiques

Longwy

Découverte du Golf International de Longwy

Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte pédestre ou en voiturette du site du Golf International de Longwy.

L’activité est proposée par l’Association Sportive du Golf de Longwy.Tout public

0 .

Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@asgolflongwy.fr

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English :

Explore the Longwy International Golf Course on foot or by golf cart.

This activity is offered by the Longwy Golf Sports Association.

L’événement Découverte du Golf International de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY