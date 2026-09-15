Découverte du Golf International de Longwy Site de Senelle Longwy
samedi 19 septembre 2026 · Site de Senelle · Longwy
Informations pratiques
Longwy
Découverte du Golf International de Longwy
Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte pédestre ou en voiturette du site du Golf International de Longwy.
L’activité est proposée par l’Association Sportive du Golf de Longwy.Tout public
0 .
Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@asgolflongwy.fr
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English :
Explore the Longwy International Golf Course on foot or by golf cart.
This activity is offered by the Longwy Golf Sports Association.
L’événement Découverte du Golf International de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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