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Découverte du Golf International de Longwy Site de Senelle Longwy

samedi 19 septembre 2026 · Site de Senelle · Longwy

Découverte du Golf International de Longwy Site de Senelle Longwy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Site de Senelle
Adresse
Rue de la Croix Chaudron
Ville
54400 Longwy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Longwy

Découverte du Golf International de Longwy

Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte pédestre ou en voiturette du site du Golf International de Longwy.
L’activité est proposée par l’Association Sportive du Golf de Longwy.Tout public
0  .

Site de Senelle Rue de la Croix Chaudron Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est   contact@asgolflongwy.fr

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English :

Explore the Longwy International Golf Course on foot or by golf cart.
This activity is offered by the Longwy Golf Sports Association.

L’événement Découverte du Golf International de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY

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