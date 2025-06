Découverte du golf pour les enfants Route de Servanes Mouriès 7 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Découverte du golf pour les enfants Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025 de 14h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 220 – 220 – 220 EUR

Début : Samedi 2025-07-07

fin : 2025-07-11

2025-07-07

Le Golf de Servanes à Mouriès propose des stage juniors pour les vacances d’été, du 07 au 11 juillet !Enfants

Une expérience golfique unique pour les jeunes passionnés



Au cœur des Alpilles, dans un cadre naturel exceptionnel, le Golf de Servanes invite les jeunes golfeurs à perfectionner leur swing et à partager un moment convivial lors d’un stage de golf dédié aux enfants.



Encadrés par nos professionnels, ils auront l’opportunité d’apprendre, de progresser et de s’amuser autour des fondamentaux du jeu swing, approche, putting… Un programme complet pour développer leur technique tout en profitant du plaisir du golf.



Horaires de 14h00 à 16h00



Ce stage est une occasion idéale pour permettre aux plus jeunes de s’initier ou d’évoluer dans un environnement bienveillant et inspirant, au sein du Golf de Servanes.



Plus d’informations et inscriptions contacter le Golf par téléphone ou par email .

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Golf de Servanes in Mouriès is offering junior courses for the summer holidays, from 07 to 11 July!

German :

Der Golf de Servanes in Mouriès bietet in den Sommerferien vom 07. bis 11. Juli einen Juniorenkurs an!

Italiano :

Il Golf de Servanes a Mouriès propone corsi junior per le vacanze estive, dal 07 all’11 luglio!

Espanol :

El Golf de Servanes, en Mouriès, ofrece cursos junior para las vacaciones de verano, del 7 al 11 de julio

